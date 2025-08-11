Підвищення тарифів на опалення в Черкаській області торкнеться бюджетних установ у межах Канівської громади, повіцдомляє Politeka.
Таку інформацію оприлюднила пресслужба місцевої міської ради.
З 1 жовтня 2025 року у Каневі діятиме оновлена вартість теплопостачання, що відповідає розрахункам економічно обґрунтованого рівня. Рішення ухвалене щодо зміни розміру оплати за теплову енергію, її транспортування та послуги з постачання для організацій бюджетної сфери та інших споживачів.
Як зазначено у повідомленні, для мешканців продовжує діяти мораторій, який обмежує тарифи у період дії воєнного стану на рівні 1907,53 грн/Гкал. Однак для інших категорій, зокрема бюджетних, економічно обґрунтоване значення вже визначене – 3309,12 грн/Гкал.
У Канівській громаді найбільша частка витрат припадає на придбання газу. Саме ця складова зросла у чотири рази, що стало основною причиною перерахунку. За оновленими розрахунками, середнє підвищення тарифу для категорії «інші споживачі» становить близько 8 %.
Згідно з затвердженими показниками, вартість теплової енергії (разом із податком на додану вартість) становитиме:
-
для потреб бюджетних установ – 4626,32 грн/Гкал;
-
для інших категорій – 4626,32 грн/Гкал.
Підвищення тарифів на опалення в Черкаській області не стосуватиметься звичайних мешканців, але зачепить заклади, що фінансуються з бюджету, а також інші організації.
Останні новини України:
Нагадаємо Politeka писала, Дефіцит продуктів у Черкасах: жителі б’ють на сполох щодо зникнення базового товару.
Також Politeka писала, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Черкасах: яку підтримку надають для літніх людей.
Як повідомляла Politeka, Безкоштовне житло для ВПО у Черкаській області: найактуальніші пропозиції.