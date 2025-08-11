Підвищення тарифів на опалення в Черкаській області зачепить заклади, що фінансуються з бюджету, а також інші організації.

Таку інформацію оприлюднила пресслужба місцевої міської ради.

З 1 жовтня 2025 року у Каневі діятиме оновлена вартість теплопостачання, що відповідає розрахункам економічно обґрунтованого рівня. Рішення ухвалене щодо зміни розміру оплати за теплову енергію, її транспортування та послуги з постачання для організацій бюджетної сфери та інших споживачів.

Як зазначено у повідомленні, для мешканців продовжує діяти мораторій, який обмежує тарифи у період дії воєнного стану на рівні 1907,53 грн/Гкал. Однак для інших категорій, зокрема бюджетних, економічно обґрунтоване значення вже визначене – 3309,12 грн/Гкал.

У Канівській громаді найбільша частка витрат припадає на придбання газу. Саме ця складова зросла у чотири рази, що стало основною причиною перерахунку. За оновленими розрахунками, середнє підвищення тарифу для категорії «інші споживачі» становить близько 8 %.

Згідно з затвердженими показниками, вартість теплової енергії (разом із податком на додану вартість) становитиме:

для потреб бюджетних установ – 4626,32 грн/Гкал;

для інших категорій – 4626,32 грн/Гкал.

