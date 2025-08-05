Подорожчання продуктів у Полтавській області проявляється у зростанні вартості базових харчових товарів, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає сайт Мінфін.

Так, середня ціна на яйця курячі "Квочка" категорії С1 (10 штук) становить 67,90 грн, за даними мережі Auchan станом на 3 серпня 2025 року. Протягом минулого місяця середня вартість складала 66,88. Індекс споживчих цін засвідчив зростання на 2,90 з 4 липня, коли товар коштував 65,00. Наприкінці місяця, 31 липня, ціна сягнула 70,30, хоча вже 3 серпня вона знизилася до 67,90.

Рис довгий (1 кг) також подорожчав. Його поточна середня вартість складає 64,77 гривні. Найнижча ціна зафіксована у Metro — 49,50, тоді як у Novus вона сягає 91,99. Кілька тижнів тому середнє значення становило 65,86. У перші дні минулого місяця рис коштував 58,50, а з 22 числа розпочалося поступове зростання, яке досягло піку — 66,87 гривень наприкінці липня. Таким чином, приріст склав 6,27.

Олія рафінована "Олейна" (850 мл) має середній цінник 81,32 грн. У магазинах її вартість коливається: від 80,30 (Megamarket) до 81,99 (Novus). Раніше середнє значення було 79,99. Протягом місяця спостерігалося поступове підвищення — від 77,45 гривень до 82,15 28 липня. Загальне здорожчання за цей період становить 1,63.

Тим часом, розцінки на ці ж товари у місцевих супермаркетах Сільпо такі:

Яйця курячі «Це – яйце!» «Від молодих курочок» (С0, 10 шт) – 81,36 грн

Рис Хатинка довгий (1 кг) – 89,99

Олія соняшникова Sania рафінована (850 мл) – 95,99

Отже, подорожчання продуктів у Полтавській області фіксується щодо яєць, рису та олії, що підтверджується аналізом середньомісячних показників і денних цінових змін.

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