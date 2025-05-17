Грошова допомога для ВПО з Херсонської області надається в рамках проекту RISE благодійною організацією Карітас-Спес Одеса, повідомляє Politeka.net.
Розповідаємо, де і як можна отримати кошти.
Організація надає грошову допомогу родинам переселенців з Херсонської області, які опинилися в надзвичайно складних життєвих обставинах і не мають змоги впоратися самостійно через гостру нестачу фінансових ресурсів.
Грошова підтримка також надається внутрішньо переміщеним особам, які:
- проживають в Одеській або Миколаївській областях;
- або мешкають у зоні до 30 км від лінії фронту;
- та відповідають умовам низького доходу й належать до однієї з уразливих категорій:
- домогосподарства з одним із батьків;
- багатодітні або прийомні родини;
- вагітні жінки або матері з дітьми до 3 років;
- люди віком від 55 років;
- особи з інвалідністю I чи II групи, а також діти з інвалідністю до 18 років;
- представники етнічних меншин.
Розмір виплат визначається індивідуально — залежно від конкретної ситуації родини.
Грошова допомога для ВПО з Херсонської області доступна виключно за попереднім записом в одному з осередків:
Одеса, вул. Мала Арнаутська, 88
Телефон для запису: 067 654 10 26
Миколаїв, вул. Космонавтів, 61-В
Телефон для запису: 067 108 34 06.
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