Грошова допомога для ВПО з Херсонської області надається в рамках проекту RISE благодійною організацією Карітас-Спес Одеса, повідомляє Politeka.net.

Розповідаємо, де і як можна отримати кошти.

Організація надає грошову допомогу родинам переселенців з Херсонської області, які опинилися в надзвичайно складних життєвих обставинах і не мають змоги впоратися самостійно через гостру нестачу фінансових ресурсів.

Грошова підтримка також надається внутрішньо переміщеним особам, які:

  • проживають в Одеській або Миколаївській областях;
  • або мешкають у зоні до 30 км від лінії фронту;
  • та відповідають умовам низького доходу й належать до однієї з уразливих категорій:
  • домогосподарства з одним із батьків;
    - багатодітні або прийомні родини;
    - вагітні жінки або матері з дітьми до 3 років;
    - люди віком від 55 років;
    - особи з інвалідністю I чи II групи, а також діти з інвалідністю до 18 років;
    - представники етнічних меншин.

субсидія, виплати, ПФУ

Розмір виплат визначається індивідуально — залежно від конкретної ситуації родини.

Грошова допомога для ВПО з Херсонської області доступна виключно за попереднім записом в одному з осередків:

Одеса, вул. Мала Арнаутська, 88
Телефон для запису: 067 654 10 26

Миколаїв, вул. Космонавтів, 61-В
Телефон для запису: 067 108 34 06.

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