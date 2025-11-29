У фонді застерігають, що сама реєстрація ще не гарантує отримання грошової допомогт для ВПО у Дніпропетровській області.

У Дніпропетровській області внутрішньо переміщені особи можуть отримати грошову допомогу від благодійного фонду «Помагаєм», повідомляє Politeka.net.

Як сказано в повідомленні фонду, підтримка надається лише тим громадянам, які проживають у визначених громадах регіону.

Зокрема, у Покровській селищній громаді Дніпропетровської області планують виділити грошову допомогу для ВПО, яка має покривати витрати на оплату комунальних послуг, пов'язаних із опаленням житла. Реєстрація кандидатів триватиме до кінця грудня 2025 року. Місцева влада самостійно визначатиме та запрошуватиме родини, що відповідають встановленим критеріям.

При цьому у фонді застерігають, що сама реєстрація ще не гарантує отримання виплат. Остаточне рішення ухвалюється після ретельного аналізу поданих заявок та оцінки умов, у яких проживає родина.

До головних критеріїв відбору домогосподарств належать:

наявність пошкодженого внаслідок обстрілів житла, підтвердженого актом фіксації, виданим не пізніше ніж шість місяців тому

сім’ї, де є дитина віком до трьох років

особи з інвалідністю

родини, у складі яких є люди з тяжкими або хронічними захворюваннями, підтвердженими медичними документами

громадяни віком від шістдесяти років

сім’ї, що мають статус внутрішньо переміщених осіб

багатодітні родини

сімейні форми виховання, зокрема опікунські та прийомні сім’ї, сім’ї всиновлювачів, а також дитячі будинки сімейного типу

Під час ухвалення рішення щодо надання допомоги враховуватимуться склад домогосподарства, його статус та рівень доходу. При цьому дохід одного члена родини не повинен перевищувати 8 500 гривень.

У фонді також підкреслюють, що родини, які вже отримували аналогічну виплату на оплату опалення протягом останніх шести місяців, не можуть повторно брати участь у цьому проєкті.

