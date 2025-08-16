Традиційно держава надає разову грошову допомогу у Київській області для пенсіонерів та інших категорій українців

У серпні 2025 року частина пенсіонерів отримає грошову допомогу у Київській області, приурочену до Дня Незалежності України, повідомляє Politeka.net.

В ПФУ розкрили деталі.

Традиційно держава надає разові виплати тим, хто має особливі заслуги перед Батьківщиною, захищав її зі зброєю в руках, ветеранам війни та громадянам, які постраждали від нацистських переслідувань.

Право на цю грошову допомогу для пенсіонерів у Київській області мають:

особи з особливими заслугами перед державою;

учасники бойових дій, у тому числі постраждалі учасники Революції Гідності;

колишні неповнолітні в’язні концтаборів, гетто та інших місць примусового утримання, а також діти, народжені у таких місцях;

члени сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, осіб з втратою працездатності внаслідок війни та учасників бойових дій, якщо вдова або вдівець не вступили у повторний шлюб;

члени сімей загиблих Захисників і Захисниць України;

особи з інвалідністю внаслідок війни та колишні малолітні в’язні концтаборів, гетто та інших місць утримання;

громадяни з інвалідністю, що настала через хворобу чи трудове каліцтво;

учасники війни, примусово вивезені на роботи, діти партизанів, підпільників та інших борців із нацизмом у тилу ворога.

Відповідно до постанови Уряду від 29 квітня 2025 року № 486, розмір грошової допомоги у Київській області становить:

учасникам бойових дій — 1000 грн;

особам з інвалідністю через війну І групи — 3100 грн;

особам з інвалідністю через війну ІІ групи — 2900 грн;

особам з інвалідністю через бойові дії ІІІ групи — 2700 грн;

особам з особливими заслугами перед Батьківщиною — 3100 грн;

членам сімей загиблих та дружинам (чоловікам) померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни, які не одружилися вдруге, — 650 грн.

Більшість громадян отримає ці кошти автоматично.

Зокрема, пенсіонерам, які перебувають на обліку в Пенсійному фонді, виплати нараховуються без додаткових заяв. Для військовослужбовців, працівників правоохоронних органів та силових структур необхідні дані подають відповідні установи.

Ті, хто має право на виплату, але не є пенсіонером і не перебуває на службі чи офіційній роботі, повинні особисто звернутися до територіального органу Пенсійного фонду України.

Інформацію для призначення виплати слід подати до 1 серпня, а в разі затримки — до 1 жовтня. Якщо ж кошти не були отримані до цієї дати, останній шанс подати заяву на допомогу — до 1 листопада.

