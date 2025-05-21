Потепління в Києві та області продовжується – яким буде прогноз погоди на четвер, 22 травня 2025 року.

Синоптики розповіли, чим здивує мешканців прогноз погоди по Києву та області на четвер, 22 травня 2025 року, повідомляє Politeka.

За даними Українського гідрометеорологічного центру, на четвер для низки регіонів України оголошено попередження про небезпечні метеорологічні явища – очікуються грози, місцями град, шквальний вітер до 15-20 метрів за секунду, але це торкнеться переважно Заходу країни.

На решті територій переважно сухо. У Києві та області прогноз погоди на 22 травня передбачає значно приємнішу метеорологічну ситуацію: мінлива хмарність, без опадів. Вітер очікується південно-західного напрямку, досить сильний, 7-12 метрів за секунду.

Що стосується температури повітря, то в нічні години по області термометри показуватимуть +7+12 градусів, а вдень показники піднімуться до +20+25 тепла, пише Politeka.

У Києві, як обіцяє прогноз погоди на 22 травня 2025 року, повітря прогріється від +10+12 градусів вночі до +22+24 вдень. Про це повідомляють в Укргідрометцентрі.

Синоптикиня Наталка Діденко відзначила, що в столиці в четвер без істотних опадів, вдень повітря прогріється приблизно до +22 градусів, але, за попередніми даними, вже скоро очікується погіршення погоди – на День міста, 25 числа, є ймовірність рясних злив із грозами.

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