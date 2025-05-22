В Полтаві постійно надають безкоштовне житло для ВПО, адже люди опинилися у складних життєвих обставинах та потребують підтримки, щоб стати на ноги.

Безкоштовне житло для ВПО в Полтаві стає тим самим промінцем надії, який може суттєво змінити життя людей, котрі втратили дім через війну, повідомляє Politeka.

Як свідчать оголошення на порталі OLX, в регіоні з’явилися нові варіанти, де пропонують безкоштовне житло для ВПО в Полтаві.

Одна із пропозицій - це безкоштовне житло для ВПО в Полтаві у приватному будинку. Там усе готове для нормального побуту. У будинку є вода, каналізація, газове опалення, а ще великий город, який можна обробляти.

Власниця шукає не просто квартиранта, а людину, з якою можна було б жити разом і допомагати одне одному. Село добре облаштоване для життя, тут працюють магазини, є школа і дитячий садочок. До облцентру всього сімнадцять кілометрів, туди курсує громадський транспорт, причому маршрутки їздять часто і зручно.

Ще один будинок пропонують для пари пенсіонерів або для однієї людини. Є кімната, кухня, комора, яку можна перетворити на ванну. Велике подвір’я, сараї, льох, город і літня кухня. Господарі відкриті до допомоги, готові забезпечити необхідними речами, меблями, інструментами і навіть продуктами.

Газ наразі відключено, але у разі домовленості про довге проживання підключення можливе. Щоправда, чоловіків призовного віку, які не мають документального права на відстрочку, не розглядають як потенційних мешканців.

Є ще цікава пропозиція для людей, які можуть жити разом. Два будинки стоять поруч. Один вже готовий для проживання, другий потребує облаштування. Господар обіцяє допомогти з ремонтом.

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