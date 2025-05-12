Синоптики попередили, яких сюрпризів чекати від прогнозу погоди в Харкові та області на вівторок, 13 травня 2025 року.

Детальний прогноз погоди для Харкова та області на 13 травня 2025 року дали в регіональному центрі з гідрометеорології, пише Politeka.

Як повідомляють експерти Укргідрометцентру, протягом наступних кількох днів метеорологічна ситуація в Україні продовжить залежати від холодної повітряної маси з півночі. У результаті очікуються низькі температури, хмарність та переважно невеликі дощі.

У Харкові та області прогноз погоди на 13 травня передбачає хмарність із проясненнями, а також невеликі дощі протягом доби.

Через досить сильний західний вітер швидкістю 7-12 метрів за секунду повітря у вівторок здаватиметься ще холоднішим, повідомляє Politeka.

Температура повітря по області вночі становитиме +2+7 градусів, вдень підніметься лише до +10+15. У Харкові при цьому прогноз погоди на 13 травня 2025 року обіцяє в нічні години приблизно +2+4, в денні – до +12+14, також у супроводі незначних опадів і сильного вітру.

Також синоптики розповіли, що вночі в середу дощі мають припинитися, хоч вдень знову продовжаться. Крім того, місцями очікується туман. Температура повітря залишиться без змін – коливатиметься протягом доби від +2+7 до +10+15 градусів.

Схожа метеорологічна ситуація в регіоні триватиме і надалі, хоча денні градуси вже поступово підуть угору.

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