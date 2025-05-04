Прогноз погоди у Харкові на тиждень з 5 по 11 травня обіцяє, що буде переважно стала температура з опадами

Синоптики зробили прогноз погоди у Харкові на тиждень з 5 по 11 травня, весна в ці дні обіцяє бути примхливою, повідомляє Politeka.net.

Про це розповіли в Sinoptik.ua.

Синоптики склали прогноз погоди у Харкові на тиждень з 5 по 11 травня. У понеділок 5-ого числа: день протримається досить похмурим. Хмари протримаються до самого вечора. Без опадів. Температура повітря сягне максимум +23°C.

У вівторок, 6.05: повітря прогріється до +20°C, але сонце за хмарами майже не буде видно — небо залишиться похмурим до кінця дня. Дощів не передбачається.

Середа, 7.05: почнеться з пасмурного ранку. Усю другу половину дня йтиме дрібний дощ. Температурні коливання — від +15 до +22°C.

Четвер, 8 травня: принесе хмарну погоду без опадів. Сонце в цей день рідко з'являтиметься. Впродовж дня температура триматиметься в межах +13…+18°C.

У п’ятницю, 9.05: харків’янам слід очікувати похмурого ранку та вечора, проте вдень небо затягнеться хмарами. Опадів не прогнозується. Температура повітря триматиметься в межах +11…+18°C.

Субота, 10.05: буде переважно похмурою, проте сонце іноді буде радувати містян. Очікується дрібний дощ, який до вечора повинен закінчитися. Температура коливатиметься від +10 до +20°C.

У неділю 11-ого: небо залишиться затягнутим хмарами впродовж усього дня. Опадів не очікується. Температурні показники — від +11 до +19°C.

Отже, прогноз погоди у Харкові на тиждень з 5 по 11 травня обіцяє, що буде переважно сухо, але з мінливою хмарністю та з коливаннями температури.

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