Новий графік автобусів на Дніпропетровщині діятиме одразу в кількох містах області напередодні поминальних днів, повідомляє Politeka.

У Самарі та Кам’янському змінили маршрути громадського транспорту, щоб забезпечити зручність пересування мешканцям у дні вшанування памʼяті близьких.

У місті Самар та Самарівському районі 27 та 28 квітня 2025 року автобус №18 «Автовокзал – Кладовище (Цегельний завод)» курсуватиме за спеціальним графіком. Відправлення з автовокзалу розпочинатимуться з 08:00 та відбуватимуться кожні пів години до 15:30. У зворотному напрямку від кладовища рушатиме з 08:30 до 16:00. На інших маршрутах Самара транспорт продовжить роботу за звичайним розкладом.

Тим часом у Кам’янському з 16 квітня набув чинності новий графік автобусів на Дніпропетровщині для маршруту, що поєднує вулицю Чорновола, Запоріжжя, центр міста та мікрорайони Верхні й Нижні сади. Згідно з повідомленням КП «Транспорт», транспорт курсуватиме щоденно, аби забезпечити стабільне транспортне сполучення між віддаленими районами. Діятиме графік як в робочі, так і в вихідні дні.

Міська влада закликає мешканців міста завчасно планувати свої поїздки, зважаючи на оновлені розклади руху в обох населених пунктах.

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