У Харкові блискавка влучила прямо у флагшток

Про це повідомив у телеграм-каналі "Веха".

"Блискавка вдарила прямо у флагшток. Але не на тих напали, тримаємося", - йдеться в повідомленні.

Момент потрапив на відео.

Нагадаємо, що до 30-річчя незалежності України в Харкові вирішили спорудити найвищий флагшток в країні і Європі.

Він встановлений в парковій зоні вздовж Сергіївської площі.

Висота флагштока становить 101 метр – це рекордна висота в Україні.

На Сергіївській площі урочисто підняли прапор на день незалежності України на найвищому в Європі флагштоку.

До слова, у Херсоні впав найвищий флагшток області

Відомо, що його встановили нещодавно до Дня Незалежності.

Флагшток звалився на Елітний кросовер Lexus, який був припаркований зовсім поруч.

Про це розповів користувач мережі Сергій Ільїн. За його словами, при установці флагштока біля "арештанки" щось пішло не за планом і він впав.

Очевидці повідомили, що, на щастя, обійшлося без жертв.

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