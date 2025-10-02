Безкоштовне житло для ВПО в Київській області стало нагальною потребою для тисяч людей, які втікали до нових регіонів через війну.

Безкоштовне житло для ВПО в Київській області надаться через державні ініціативи та програми, повідомляє Politeka.

Безкоштовне житло для ВПО в Київській області надається як для внутрішньо переміщених осіб, так і на військових, осіб з інвалідністю, сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, родини загиблих військових та громадян, чий будинок був зруйнований через бойові дії.

Ці програми передбачають різні варіанти допомоги, від службових квартир до нового помешкання за рахунок державних чи донорських коштів, з особливим пріоритетом для сімей з дітьми та людей похилого віку.

Наприклад, держава пропонує для ВПО нові квартири у тилових регіонах України коштом міжнародної підтримки.

Для військових передбачені новобудови або відновлене безкоштовне житло у Київській області, фінансування якого відбувається з донорських коштів.

Отримати такий дах над головою можна, подавши необхідні документи та дотримавшись встановленого порядку, хоча процес потребує часу та терпіння.

Серед програм підтримки українців, які дозволяють отримати дах над головою, виділяють "єВідновлення", що допомагає переселенцям та тим, чий будинок було зруйновано, пропонуючи компенсацію у вигляді сертифікатів на новий дім або фінансування будівництва.

Є також "єОселя", що розрахована на військових, педагогів, медиків та науковців, і дозволяє отримати іпотеку під низький відсоток. Максимальна площа нерухомості по цій програмі складає 52,5 квадратного метра на одну особу плюс 21 квадратний метр на кожного члена сім’ї.

