Синоптики зробили прогноз погоди в Запоріжжі на тиждень з 22 по 29 серпня.

Прогноз погоди у Запоріжжі на тиждень з 22 по 28 серпня склали синоптики та розкрили, яких погодних сюрпризів очікувати, повідомляє Politeka.net.

Своїми спостереженнями поділились синоптики сайту Sinoptik.

Синоптики склали прогноз погоди в Запоріжжі на тиждень з 22 по 29 серпня. Розпочнеться все зі спекотної пори. У п'ятницю 22-ого числа: пора буде ясною, тільки ввечері на небі з'являться хмари. Без опадів. Температура повітря сягне максимум +32°C.

У суботу, 23.08: стане прохолодніше, повітря прогріється до +25°C. Протягом усього дня у місті триматиметься хмарна негожа пора. Удень піде дуже сильний дощ із грозою, проте ближче до вечора він повинен стихнути.

Неділя, 24.08: небосвід стане ясним, й хмари не затьмарять його до кінця дня. Без опадів. Температурні коливання — від +16 до +23°C.

Понеділок, 25 серпня: ясна пора спостерігатиметься протягом усього дня. Опади не прогнозуються. Впродовж дня температура триматиметься в межах +15…+24°C.

У вівторок, 26.08: хмари, які з'являться вдень, протримаються недовго, далі буде ясно. Дождів не прогнозується. Температура повітря триматиметься в межах +15…+25°C.

Середа, 27.08: ранок в місті стане безхмарним, і до кінця дня небо лишатиметься ясним. Без дождів. Температура коливатиметься від +16 до +27°C. В минулі часи у цей день спостерігали за журавлями: якщо вони вже відлітають до теплих країв, то до середини жовтня мороз буде, а якщо ні – то зима пізніше прийде.

У четвер 28.08: незважаючи на хмарний ранок та похмурий день, вечір обіцяє бути безхмарним. Без опадів. Температурні показники — від +17 до +26°C. Отже, прогноз погоди в Запоріжжі на тиждень з 22 по 29 серпня обіцяє, що триматиметься тепла та посушлива пора.

