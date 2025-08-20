Метеорологи підготували прогноз погоди у Харкові на тиждень з 21 по 28 серпня, який буде корисно знати для місцевих мешканців.

Прогноз погоди у Харкові на тиждень з 21 по 28 серпня передбачає деякі природні сюрпризи, повідомляє Politeka.

Як інформують на сайті Sinoptik.ua, прогноз погоди у Харкові на тиждень з 21 по 28 серпня, поккзує, що в четвер та пʼятницю, 21.08 та 22.08, день розпочнеться з прохолодного ранку близько +16 градусів, вдень температура підніметься до +30-32, а вечір порадує ясним небом.

У суботу, 23.08, вдень можливий сильний дощ із грозою, проте ближче до вечора опади стихнуть і небо проясниться. Ранок та вечір будуть більш спокійними, з температурою близько +18. Неділя, 24.08, принесе ясне небо та +21 градус. Опадів не передбачається.

25.08 день зустріне харків'ян ранковим дощем, проте вдень та ввечері опади припиняться, і хмарність розсіється. Температура коливатиметься від +12 до +21. З вівторка до четверга, 26.08, 27.08 та 28.08, буде здебільшого хмарно з невеликими проясненнями.

Стовпчик термометра показуватиме +22-23, а ночі ставатимуть все більш прохолодними (+11-13). В увесь цей період очікується помірний вітер та змінна вологість.

Синоптики радять місцевим мешканцям враховувати прогноз погоди у Харкові на тиждень з 21 по 28 серпня, щоб бути готовими до викликів, які несе нам поступовий прихід осені.

Вечірні години майже кожного дня будуть найприємнішими для прогулянок, оскільки ясне небо і помірна температура створюють комфортні умови. Удень інколи слід очікувати на короткочасні зміни, особливо на вихідних. Загалом період буде типовим для останніх серпневих днів.

