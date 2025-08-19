Місцевим жителям в Житомирській області варто підготуватися до незручностей через тимчасові обмеження руху.

У Звягелі з 19 серпня вводяться тимчасові обмеження руху в Житомирській області на ділянці від вулиці Шевченка до Олени Пчілки через капітальний ремонт вулиці Лесі Українки, повідомляє Politeka.

Як інформує Управління житлово-комунального господарства та екології Звягельської міської ради, водіям варто планувати маршрути заздалегідь, щоб уникнути незручностей на дорозі та заторів.

Перший етап капітального ремонту Лесі Українки передбачає часткове обмеження руху автотранспорту в Житомирській області. Роботи виконуватиме підрядна організація ТОВ «Новоград-Волинські шляхи».

Управління житлово-комунального господарства та екології Звягельської міської ради закликає водіїв із розумінням ставитися до тимчасових незручностей. Як зазначають у повідомленні, мета робіт полягає у створенні більш комфортних і безпечних умов для всіх водіїв.

Важливо враховувати, що обмеження руху в Житомирській області стосуються не лише цього відрізку дороги. Нагадаємо, що з 3 липня на автомобільних дорогах регіону введено тепловий режим для вантажного транспорту. Проїзд вантажівок і фур заборонено з 10 години ранку, коли температура повітря перевищує +28 градусів за Цельсієм.

Це правило стосується транспортних засобів із фактичною масою понад 24 тонни і навантаженням на вісь більше 7 тонн. Спеку можна перечекати на майданчиках для тимчасової стоянки або біля об’єктів дорожнього сервісу.

У Патрульній поліції регіону уточнили, що ці заборони не поширюються на транспорт, який використовується під час ліквідації стихійних явищ або надзвичайних ситуацій, перевезення швидкопсувних вантажів, живих тварин, небезпечних вантажів, військових вантажів, тощо.

Останні новини України:

