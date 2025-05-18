Пенсія в Житомирі стала предметом судового розгляду через, здавалося б, незначні, але критичні деталі в особистих документах заявниці.

Жінка звернулась за достроковим призначенням пенсії в Житомирі, маючи всі необхідні підстави, але через неузгодженість у документах ПФУд їй відмовив, повідомляє Politeka.

Як йдеться у рішенні Ружинського районного суду, мешканка регіонк, яка народила та виховала до шестирічного віку шістьох дітей, мала право на дострокову пенсію в Житомирі згідно з українським законодавством.

Проте в трудовій книжці, яка підтверджує її страховий стаж, виявили розбіжності. По батькові вказане одне, у паспорті інше, а зміна прізвища оформлена без належного підтвердження.

Ці неточності і стали причиною відмови. Їй повідомили про це у листах Пенсійного фонду ще у березні 2024 та 2025 років. Додаткові документи, які громадянка надала, ситуацію не врятували.

Трудова книжка належала до часів роботи у колгоспі, який вже давно припинив існування, тому внести виправлення було неможливо. Не маючи інших шляхів, жінка звернулась до суду, аби довести, що документ належить саме їй.

Пенсія в Житомирі у цьому випадку опинилася під загрозою, однак Ружинський районний суд став на бік заявниці. Справу розглянули з урахуванням усіх доказів.

Зокрема, експертне дослідження підтвердило, що варіанти написання по батькові є орфографічними формами одного й того самого імені. Також архівні довідки підтвердили відповідність записів у трудовій книжці з даними про її фактичну роботу у сільськогосподарських підприємствах.

Суд визнав, що незважаючи на формальні невідповідності, жінка має право підтвердити свій стаж саме цією книжкою. Подані нею докази визнали обґрунтованими, достовірними і такими, що повністю підтверджують її правоту.

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