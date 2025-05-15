Безкоштовне житло для ВПО в Полтаві створює теплу атмосферу допомоги та підтримки, що є надзвичайно важливим під час складних часів.

Безкоштовне житло для ВПО в Полтаві стало доступним завдяки ініціативам небайдужих громадян, повідомляє Politeka.

Ось кілька варіантів, що надаються безкоштовно для переселенців, які шукають тимчасовий прихисток у Полтавській області.

Одним із таких варіантів є приватний будинок у Полтавському районі. Зручності, як вода, каналізація та газове опалення, наявні на території цього будинку. Власник шукає людину для сумісного проживання, щоб допомогти у господарстві, доглядати за курми, собакою та котами. Село, де розташований будинок, має магазини, школу, садок, а до Полтави — всього 17 км. Кілька разів на день курсує маршрутка, що зручно для переселенців, які хочуть мати доступ до міських зручностей.

Інша пропозиція — житло для 1-2 дорослих осіб (без дітей), які готові допомогти по господарству, доглядаючи за пасікою та садом. Розташоване в селі, всього в 10 км від обласного центру. Це літня кухня з газовим опаленням, дві кімнати, кухня та ванна кімната. Це гарна можливість для тих, хто шукає тимчасове місце для проживання та готовий допомогти на подвір’ї.

Для жінки з дитиною пропонується домівка, харчування та гігієна. Дім надається без оплати, а комунальні послуги теж покриває власник. Усі деталі та питання можна обговорити через Viber.

Безкоштовне житло для ВПО в Полтаві є важливою допомогою для тих, хто втратив дім через війну. Це допомагає родинам адаптуватися до нових умов і почати новий етап у житті, одночасно отримуючи підтримку від місцевих жителів.

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