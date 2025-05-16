Якщо ви шукаєте безкоштовне житло для ВПО в Києві, то кілька цих варіантів можуть вам сподобатися.

Безкоштовне житло для ВПО в Києві та області стає реальною підтримкою для жінок і сімей, які втратили домівку через війну, повідомляє Politeka.

У різних районах столиці та передмістя з’являються оголошення, в яких доброзичливі люди надають місце безкоштовно — з мінімальними умовами, що цілком доступні для переселенців.

Так, у столиці пропонують кімнату у двокімнатній квартирі спеціально для жінки або дівчини, яка є ВПО. Умови проживання — затишні, розраховані на тривале перебування. Основна вимога — порядність та підтримка чистоти в оселі.

Ще одне безкоштовне житло для ВПО в Києві — це дачні будиночки або вагончики в Броварському районі, ідеальні для проживання весною та влітку. Наприклад, у Баришівці, поблизу лісу, власники надають житло на 15 сотках із проханням доглядати за територією. Це чудова можливість не лише мати дах над головою, а й відчути природу.

У самому Києві також можна знайти тимчасову домівку з умовою допомоги по господарству — косіння трави, прибирання на подвір’ї або догляд за городом. Такі варіанти можуть бути хорошим рішенням для літнього проживання.

Загалом, подібні ініціативи дозволяють переселенцям зекономити на оренді та відновити стабільність, будучи на новому місці.

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