Безкоштовне житло для ВПО в Одесі дає змогу людям, які втікали від війни, отримати тимчасовий дах над головою, тож розповідаємо детальніше.

Власники будинків і квартир дедалі частіше відкривають двері своїх осель для тих, хто через війну змушений був залишити рідну домівку і надають безкоштовне житло для ВПО в Одесі, повідомляє Politeka.

Так, на популярній онлайн-платформі OLX з’явилося кілька нових пропозицій, що можуть стати реальним порятунком для родин переселенців.

Наприклад, у селі Шевченкове Кілійського району Одеської області власник будинку шукає порядних мешканців, які готові жити довгий час без орендної плати. Єдина вимога: безкоштовне житло для ВПО в Одесі тут надається за сплату комунальних послуг і догляд за самим помешканням.

Будинок старий, але житловий. Місцями опущені стелі. Опалення пічне, вода набирається з колодязя, присутній зовнішній кран. Туалет надворі, в будинку є меблі, поруч знаходяться школа, садок, магазини, парк і пошта.

Ще одна пропозиція є в самому облцентрі. У районі старої Воронцовки власники пропонують дім в обмін на допомогу. Це будинок із двома поверхами, кількома ванними кімнатами, кухнею і технікою, яка давно не використовувалася.

Пропонують дах над головою тому, хто готовий навести лад у занедбаному просторі. Людина чи родина, які допоможуть прибрати, розсортувати речі, очистити кухню і створити затишок, зможуть жити там стільки, скільки буде потрібно. Вік, освіта чи робота не мають значення.

Безкоштовне житло для ВПО в Одесі сьогодні точно можна знайти, тому можна не хвилюватися, що залишитесь без даху над головою.

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