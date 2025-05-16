Безкоштовне житло для ВПО у Вінниці стало відомо, де шукати допомогу, названі адреси.

На Вінниччині внутрішньо переміщені особи (ВПО) можуть тимчасово отримати безкоштовне житло, передає Politeka.

Нижче наведені адреси та контакти місць, де переселенцям надають тимчасове безкоштовне житло.

Перед поїздкою обов'язково уточнюйте наявність вільних місць – інформація швидко змінюється.

Доступні варіанти тимчасового розміщення:

Реабілітаційна установа (тільки для дітей та мам з дітьми з інвалідністю). м. Вінниця, вул. Владислава Городецького, 10

40 ліжок, всі обладнані для маломобільних людей (067) 455-11-43, Pavelmazur2008@gmail.com.

Студентський гуртожиток, вул. Довженка, 31

(098) 934-51-54, okarskadm@gmail.com

Студентський гуртожиток, Острозького, 31.

22 ліжка, 2 – для маломобільних, (098) 934-51-54, okarskadm@gmail.com

Студентський гуртожиток, Острозького, 38, (098) 934-51-54

okarskadm@gmail.com

вул. Героїв поліції, 32

59 ліжок, 9 — для маломобільних (096) 408-43-63

Вінниця, Героїв поліції, 30, 71 ліжко, 15 – для маломобільних

(096) 319-59-95.

Будівля дошкільних та позашкільних навчальних закладів, Жмеринський р-н, с. Людівка, Шкільна, 5, (067) 702-25-71;

Будинок навчального закладу, Жмеринський р-н, с. Комарівці, вул. Олега Щепанського, 5а (097) 575-55-86;

Хмельницький р-н, с. Нова Гребля,Шкільне, 1А. Тут мешкає кримськотатарська спільнота (переважно жінки з дітьми).

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