Прогноз погоди в Одесі з 28 квітня по 4 травня 2025 року, очікується потепління, сонце та стабільна весна.

У період на тижні з 28 квітня по 4 травня 2025 року в Одесі очікується стійке потепління та приємна весняна погода, передає Politeka.

За даними синоптиків, тиждень пройде під знаком ясного неба, відсутності опадів і поступового підвищення температури.

Жителям міста варто готуватися до комфортної, хоча й дещо мінливої погоди.

Температурні показники будуть варіюватися від +9°C на початку тижня до +21…24°C ближче до вихідних.

Понеділок та вівторок, 28–29 квітня, стануть найпрохолоднішими днями — вдень очікується лише +13…14°C. Проте вже у середу та четвер, 30 квітня і 1 травня, погода стане по-справжньому весняною: сонячною, теплою та ідеальною для відпочинку на відкритому повітрі.

Вітер протягом цих днів залишатиметься помірним — до 4,2 м/с. Така швидкість створюватиме легкий освіжаючий ефект, не знижуючи загального відчуття тепла.

Це ідеальні умови для прогулянок, пікніків і міських заходів.

Опадів на весь тиждень не прогнозується. Переважатиме суха та ясна погода, а сонячні дні стануть справжнім подарунком для одеситів та туристів.

На фоні загальноукраїнського потепління температури по країні піднімаються до +23°C і вище, особливо в південних і західних регіонах. Весна впевнено набирає обертів.

Атмосферний тиск буде підвищеним. Це може вплинути на метеозалежних людей, хоча серйозних коливань не очікується.

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