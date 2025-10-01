Грошова допомога у Кіровоградській області спрямована на підтримку найбільш соціально вразливих категорій.

Грошова допомога для пенсіонерів у Кіровоградській області надається в одній з громад для тих літніх українців, що належать до ВПО, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленні Олександрійської громад.

Вимушено переміщені особи, які нині фактично проживають на території Олександрійської громади, мають можливість скористатися підтримкою, передбаченою Регіональною програмою допомоги ВПО. Для цього їм необхідно звернутися до місцевого управління соціального захисту населення, де здійснюється прийом заяв та оформлення відповідних виплат.

Грошова допомога у Кіровоградській області спрямована на підтримку найбільш соціально вразливих категорій внутрішньо переміщених осіб. Право на отримання грошової допомоги мають:

багатодітні сім’ї, які виховують трьох і більше неповнолітніх дітей;

особи з інвалідністю І та ІІ групи, для яких додаткова фінансова підтримка є вкрай важливою;

люди похилого віку віком від 80 років і старші, які часто потребують додаткових ресурсів для забезпечення гідного рівня життя.

Розмір грошової допомоги для пенсіонерів у Кіровоградській області становить 3000 гривень на одну особу. Ця виплата надається один раз на рік та не залежить від інших джерел доходу отримувача. Важливою умовою є те, що допомога не призначається особам, які перебувають на повному державному утриманні.

Для оформлення виплати заявникам необхідно подати стандартний пакет документів, до якого входять: заява встановленого зразка, паспорт громадянина України, ідентифікаційний код, довідка внутрішньо переміщеної особи, а також реквізити банківського рахунку, на який буде зараховано кошти. Для осіб, які належать до пільгових категорій (наприклад, мають інвалідність чи статус багатодітної сім’ї), потрібно додати додаткові документи, що підтверджують право на пільгу.

Прийом громадян здійснюється в управлінні соціального захисту за адресою: вулиця Шевченка, 109, кабінети 5 або 15.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Дефіцит продуктів у Кіровоградській області: яка ситуація на ринку.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для пенсіонерів у Кіровоградській області: українцям пояснили, на що можна витратити виплати.

Як повідомляла Politeka, Дефіцит продуктів у Кіровоградській області: як сарана вплине на ціни у магазинах.