Як зазначають у Міністерстві розвитку громад та територій, багато структур відповідають за забезпечення безкоштовного житла для ВПО у Київській області.

Варто знати, де українці можуть знайти безкоштовне житло для ВПО у Київській області та що для цього потрібно зробити, повідомляє Politeka.net.

Прес-служба Міністерства розвитку громад та територій України розкрила де шукати і як отримати будинок.

Більше інформації про можливості розміщення переселенців сьогодні можна знайти на онлайн-платформі «Там, де вас чекають». Цей ресурс створено спеціально для внутрішньо переміщених осіб, аби вони могли швидко зорієнтуватися у варіантах тимчасового прихистку. На сайті доступні такі дані:

кількість діючих прихистків у тому чи іншому регіоні України;

кількість вільних місць, де готові прийняти нових мешканців;

контактні телефони центрів розміщення у кожній області;

додаткові відомості про умови проживання, що допомагають переселенцям зробити правильний вибір.

Окрім цього ресурсу, держава розробила спеціальний сервіс «Прихисток», який дозволяє знайти безкоштовне житло для ВПО по всій території України.

Щоб скористатися можливостями цієї платформи, потрібно виконати кілька простих кроків:

увійти на офіційний сайт сервісу;

натиснути кнопку «Знайти житло»;

обрати країну «Україна»;

визначити регіон, де плануєте оселитися;

ввести інформацію про кількість осіб та склад родини;

переглянути перелік запропонованих оголошень;

зв’язатися безпосередньо з власниками житла для уточнення деталей.

Окремо варто згадати й про ще один корисний інструмент — волонтерський сервіс «Допомагай», який діє за схожим принципом. Його створили активісти та громадські ініціативи, і він також допомагає переселенцям знаходити прихисток у різних куточках країни.

Важливу підтримку внутрішньо переміщеним особам надають органи влади на місцях. Зокрема, безкоштовне житло для ВПО у Київській області надають:

обласні військові адміністрації;

органи місцевого самоврядування.

Як зазначають у Міністерстві розвитку громад та територій, саме ці структури відповідають за забезпечення переселенців соціальним житлом у так званих місцях компактного поселення, скорочено МКП. Це спеціально облаштовані будинки чи гуртожитки, де мешкають кілька родин переселенців одночасно, маючи можливість отримати базові умови для проживання.

Щоб оселитися у такому місці, переселенці повинні заздалегідь повідомити про своє бажання отримати безкоштовне житло для ВПО у Київській області. Це можна зробити у кілька способів:

звернутися до відповідальних осіб ще під час евакуації;

повідомити гуманітарний штаб одразу після прибуття у новий населений пункт;

або ж вийти на контакт із місцевою владою за допомогою спеціальних гарячих ліній, що працюють у кожному регіоні.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Дефіцит продуктів у Київській області: базовий товар опинився під загрозою.

Також Politeka писала, Пенсія на Київщині: ПФУ звинуватив жінку в безпричинному отриманні 125 тисяч гривень, суд виніс рішення.

Як повідомляла Politeka, Безкоштовне житло для ВПО у Київській області: куди можна звернутися.