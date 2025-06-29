У кількох регіонах України вже з'явився графік відключення газу на тиждень з 30 червня по 6 липня, тому розповідаємо, кому і до чого готуватися.

Графік відключення газу на тиждень з 30 червня по 6 липня уже погоджений і передбачає планові роботи, які охоплюють Київську та Вінницьку області, повідомляє Politeka.

Газовики закликають споживачів уважно стежити за інформацією і дотримуватися всіх технічних рекомендацій.

Графік відключення газу на тиждень з 30 червня по 6 липня починається з Білої Церкви. У четвер газопостачання частково обмежать через реконструкцію системи в будинку на Ігоря Каплуненка,5 та на Олеся Гончара,3. З 9:00 до 17:00 на цих адресах не буде блакитного палива.

Ще одна точка на мапі — село Журавлиха, що входить до Таращанського відділення в Київській області. Тут постачання припинять частково та поетапно з 1 по 11 число. Причина та сама — планові ремонтні роботи.

Гозовики звертають увагу на те, що без доступу до приміщень неможливо буде повністю відновити подачу. Тож просять мешканців бути вдома на момент повторного запуску.

У той же період графік відключення газу на тиждень з 30 червня по 6 липня охопить і низку адрес у місті Вінниця. Вже з 1 числа почнуть ремонти на Антонова,13Б (корпуси 1, 2, 3, 4, 5), а також на Героїв Нацгвардії,64 та 67. У середу постачання зникне на Антонова,13В (усі чотири корпуси) і Героїв Нацгвардії,53 та 55.

Наступного дня технічне обслуговування торкнеться мешканців Гетьмана Мазепи, 9А, 9Б, 9В, 29 і 31Б. Паралельно роботи триватимуть на Героїв Нацгвардії,49 і 51. У п'ятницю до переліку додадуться адреси в ІІІ провулку Михайла Глінки, а саме 15, 17, 11Б, 15А та 17А.

Вінницька філія ТОВ «Газорозподільні мережі України» наголошує, що ці заходи проводяться для підтримання технічного стану газових систем у безпечному та робочому стані. Усі ремонти будуть виконані у денні години — з 10:00 до 17:00.

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