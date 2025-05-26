Відключення води в Дніпрі торкнеться як приватного сектору, так і багатоквартирних будинків.

Відключення води в Дніпрі наступного тижня торкнеться боржників у трьох районах міста, повідомляє Politeka.

КП "Дніпроводоканал" продовжує обмеження послуг водопостачання та водовідведення через несплату заборгованості.

З 26 по 30 травня спеціалізовані бригади працюватимуть у Самарському, Центральному та Новокодацькому районах, де сума боргу становить майже 800 тисяч гривень.

Обмеження торкнеться як приватного сектору, так і багатоквартирних будинків. У приватному секторі боржниками є абоненти за адресами: вулиці Добробатів, Кондукторська, Пісочна, Рибальська, Нова, Одарівська, Привокзальна, Ріжкова, Металургів, Степана Чарнецького, Ямпольська, Лікарняна, Громадянська, Золотоосіння та Осіння.

У багатоквартирних будинках обмеження послуг зачеплять будинки на вулицях Семафорна, Кирила Синельникова та бульварі Батальйону Дніпро.

КП "Дніпроводоканал" закликає мешканців своєчасно погасити заборгованість або звернутися до Центрів абонентських послуг ТОВ «ЄРЦ КП» для укладання договорів реструктуризації, аби уникнути відключень води в Дніпрі. Вчасна оплата допоможе зберегти комфорт і забезпечити безперебійне водопостачання.