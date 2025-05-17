Для Харкова та області прогноз погоди на 18 травня 2025 року знову обіцяє дощі, сильний вітер і не дуже високі температури.

Синоптики попередили, які неприємності передбачає мешканцям прогноз погоди в Харкові та області на неділю, 18 травня 2025 року, пише Politeka.

Загалом протягом доби в регіоні хмарно. Дощі йтимуть як вночі, місцями навіть значні, так і вдень, місцями з грозами. Про це повідомили в регіональному центрі з гідрометеорології.

Ще більше погіршуватиме метеорологічну ситуацію сильний і рвучкий південно-західний вітер швидкістю 9-14 метрів за секунду з поривами, які досягатимуть 15-20 метрів за секунду, повідомляє Politeka.

Прогноз погоди на 18 травня передбачає, що в Харківській області температура повітря в нічні години становитиме +10+15 градусів, в денні – до +14+19 тепла.

У Харкові, відповідно до прогнозу погоди на 18 травня 2025 року, очікується вночі +12+14 градусів, вдень максимум до +16+18.

За словами синоптикині Наталки Діденко, в неділю по території України періодично очікуються дощі, сухо лише в південних регіонах. При цьому, порівняно з суботою, підвищиться температура повітря в середньому до +15+19 градусів. Тепліше на півдні – до +18+22, а от на заході прохолодніше – до +10+14.

З понеділка, за даними синоптиків, почнуться прояснення, дощі трішки послабнуть, але сильний вітер і не дуже високі температури триматимуться.

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