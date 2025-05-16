Яких сюрпризів чекати мешканцям від прогнозу погоди в Харкові та області на суботу, 17 травня 2025 року.

Експерти регіонального центру з гідрометеорології дали свіжий прогноз погоди для Харкова та області на суботу, 17 травня 2025 року, повідомляє Politeka.

Протягом доби в регіоні хмарно з проясненнями. Вночі істотних опадів не очікується, а вдень пройде невеликий дощ, місцями з грозою.

Зіпсує відчуття цього дня сильний вітер. У Харкові та області прогноз погоди на 17 травня передбачає сильний південно-східний вітер швидкістю 7-12 метрів за секунду із поривами до 15-20 метрів за секунду.

А от із температурою повітря регіону порівняно пощастить, пише Politeka. Якщо в суботу на заході, півночі та центрі Україні очікується лише +9+14 градусів тепла, то в Харківській області прогноз погоди на 17 травня обіцяє в нічні години +9+14, а в денні – до +18+23.

У облцентрі при цьому вночі температура повітря становитиме +10+12 градусів, вдень до +19+21, також у супроводі невеликих дощів.

Експерти Українського гідрометеорологічного центру пояснили, що протягом вихідних Україна залишатиметься в полі зниженого атмосферного тиску та прохолодної повітряної маси з північного заходу. При цьому два циклони з повʼязаними атмосферними фронтами зумовлювлять нестійку метеорологічну ситуацію з чергуванням незначних і помірних дощів.

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