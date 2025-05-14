Синоптики поділилися прогнозом погоди для Харкова та області на 15 травня 2025 року та попередили про небезпечні метеорологічні явища.

Як обіцяє прогноз погоди на четвер, 15 травня 2025 року, в Харкові та області буде хмарно з проясненнями, повідомляє Politeka.

Вночі по області пройдуть місцями невеликі короткочасні дощі. Вдень знову невеликі опади, а місцями з грозою.

Головна проблема цього дня – сильний вітер південно-західного напрямку швидкістю 7-12 метрів за секунду із поривами до 15-20 метрів за секунду. Через це Укргідрометцентр оголосив перший (жовтий) рівень небезпеченості та попередив про можливе ускладення руху на дорогах, негативний вплив на роботу енергетиків, комунальників і будівельників.

Прогноз погоди на 15 травня передбачає, що по Харківській області температура повітря коливатиметься від +3+8 градусів у нічні години до +14+19 в денні, пише Politeka.

У Харкові, відповідно до прогнозу погоди на 15 травня 2025 року, вночі без опадів, +4+6 тепла, а вдень пройдуть невеликі дощі, а повітря прогріється до +16+18 градусів.

Крім того, синоптики відзначили, що в середу, 14 числа, до кінця доби очікується гроза з градом і шквалами 15-20 метрів за секунду, через це Укргідрометцентр також оголосив перший рівень небезпечності.

А от у пʼятницю, за словами синоптиків, дощі припиняться, повітря прогріється до +18+23, але вітер із поривами 15-20 м/с продовжить дошкуляти.

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