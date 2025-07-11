Житло для переселенців у Черкасах знайти доволі складно, тому в Україні почали впроваджувати новий проект, який має полегшити цей процес.

Уряд України запускає масштабну ініціативу, яка дозволить переселенцям самостійно обирати житло у Черкасах, що пройшло офіційну перевірку, повідомляє Politeka.

Як інформує "Судово-юридична газета", йдеться не лише про гуртожитки, а й про санаторії та навіть бази відпочинку. Згідно з планом, уже найближчими місяцями ВПО зможуть скористатися новим реєстром і підібрати собі житло для переселенців у Черкасах.

Усе наявне житло для переселенців у Черкасах, як і в інших регіонах, має пройти чітку перевірку. Про це заявив Павло Фролов, який очолює Тимчасову слідчу комісію Верховної Ради з питань захисту прав ВПО.

Він пояснив, що наразі в Україні вперше проводиться інвентаризація будинків, які може бути надані внутрігньо переміщеним особам на законних і прозорих умовах.

Фролов також зазначив, що у межах цієї програми створюється єдиний державний реєстр. Кожен зможе зайти, перевірити наявні варіанти, дізнатися про стан приміщення, його адресу та умови.

Додатково держава включає в проєкт ще й потенційні об’єкти. Це колишні гуртожитки, державні або комунальні приміщення, які можна відновити. Власне, цим зараз і займаються регіональні комісії. У нашому регіоні вже триває робота з огляду будівель.

Якщо споруда відповідає базовим вимогам або її можна привести до ладу без надмірних витрат, вона потрапляє в список на підготовку. За словами Фролова, розробляється також інтерактивна мапа. На ній можна буде бачити прихистки з фото, описом, технічними характеристиками.

До того ж уряд веде активні перемовини з міжнародними донорами. Це потрібно, аби частину об’єктів можна було відновити за зовнішньої фінансової підтримки.

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