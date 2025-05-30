Питання підвищення тарифу на газ з 1 червня цікавить багатьох українців з Одеської області.

Тариф на газ з 1 червня залишатиметься незмінним для споживачів "Нафтогазу", повідомляє Politeka.

Ціна на природний газ зафіксована на рівні 7,96 гривні за кубометр і діятиме до 2026 року. Такі дані підтвердили в самій компанії.

Разом із тарифом на блакитне паливо українці сплачуватимуть окремо за доставку блакитного палива. Вартість послуги з транспортування встановлюється щороку і залежить від регіону.

Зокрема, в Одеській області тарифний план на газопостачання для клієнтів оператора ПАТ "Одесагаз" становить 1,308 грн за кубометр. Відзначається, що навіть якщо споживач не використовує газ, але має підключення до мережі, оплату за доставку все одно потрібно здійснювати.

Щоб уникнути додаткових витрат, можна оформити відключення від газових мереж, звернувшись до оператора із заявою про розірвання договору і отримавши відповідний акт зупинки постачання. Якщо компанія відмовить, слід звертатися до НКРЕКП.

Таким чином, тариф на газ з 1 червня для споживачів "Нафтогазу" залишиться стабільним, а мешканці Одеської області сплачуватимуть окремо за послугу доставки згідно з чинними цінами.