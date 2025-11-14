Новий графік руху поїздів у Житомирській області вплине на плани люителів подорожувати залізницею.

Новий графік руху поїздів у Житомирській області почне діяти з 17 листопада і стосуватиметься більшості пасажирських складів, що курсують через станцію Бердичів, повідомляє Politeka.

Як проінформували в АТ "Укрзалізниця", новий графік руху поїздів у Житомирській області діятиме для деяких рейсів до 11 грудня, а для інших - до 12 грудня.

У період дії нового графіка руху поїздів у Житомирській області електрички відправлятимуться за скоригованим розкладом. № 6250 Шепетівка – Козятин відправлятиметься о 06.17 та прибуватиме о 06.19.

№ 6254 Шепетівка – Козятин курсуватиме о 11.06 та прибуватиме о 11.08. Потяг № 6255 Козятин – Шепетівка відправлятиметься о 15.29 та прибуватиме о 15.31. Електричка № 6256 Шепетівка – Козятин курсуватиме о 16.37 та прибуватиме о 16.39, а № 6262 Шепетівка – Козятин виїжджатиме о 23.12, а на кінцевій буде о 23.13.

Що стосується пасажирських складів далекого сполучення, з 17 листопада по 12 грудня, то вібудуться такі зміни:

№ 6/5 Ясіня – Запоріжжя 00.06 – 00.08,

№ 5/6 Запоріжжя Ясіня 00.23 – 00.25,

№ 94/93 Хелм – Харків 02.38 – 02.40,

№ 32 Пшемисль- Запоріжжя 03.11 – 03.13,

№ 47/48 Запоріжжя – Мукачево 03.32 – 03.34,

№ 48/47 Мукачево – Запоріжжя 23.19 – 23.21,

№ 32 Запоріжжя – Пшемисль 08.13 – 08.15.

А з 19 листопада по 12 грудня будуть такі коригування:

№ 34/33 Ясіня – Кривий Ріг 00.06 – 00.08,

№ 78/77-88/87 Ковель – Одеса (Запоріжжя) 00.54 – 00.56,

№ 39 Запоріжжя – Солотвино 03.32 – 03.34.

Пасажирам слід враховувати, що нововведення впливають на значну кількість рейсів, тому планувати поїздки варто заздалегідь.

Джерело

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Новий графік руху поїздів з Києва: Укрзалізниця попередила про зміни та оголосила розклад.

Також Politeka повідомляла, Новий графік руху транспорту у Дніпрі: пасажирам назвали дати важливих змін.

Як повідомляла Politeka, Новий графік руху поїздів на Дніпропетровщині: чого чекати пасажирам на популярних маршрутах.