З 17 листопада у Полтаві заплановано подорожчання проїзду, повідомляє Politeka.

Тариф на поїздку зросте до 15 гривень, повідомляють місцеві джерела.

Рішення ухвалили приватні перевізники, які надіслали лист на ім’я в.о. міського голови щодо необхідності підвищення вартості через економічні причини. У документі вказано, що старий тариф більше не дозволяє обслуговувати пасажирів з необхідною якістю та безпекою.

Нове підвищення торкнеться маршрутів, де працюють як приватні, так і комунальні автобуси. Раніше виконком міськради погодив тариф у 15 гривень для приватного транспорту, 12 — для комунального та 10 — для тролейбусів, але фактична вартість довгий час залишалася нижчою через рішення окремих перевізників.

Водночас офіційні представники транспортного відділу поки не підтвердили зміни та зазначають, що інформацію перевіряють. Пасажирів закликають стежити за оновленнями у соцмережах та на сайті міськради, щоб уникнути непорозумінь під час поїздок.

Експерти зазначають, що подорожчання проїзду в Полтаві може призвести до зростання вартості електронного квитка, а також вплинути на фінансове навантаження на містян, які щодня користуються громадським транспортом.

Крім того, у Полтаві введено обмеження руху.

Причиною тимчасового перекриття стала реалізація робіт підприємством «Полтава Будкомплекс» за замовленням «Полтаватеплоенерго».

Заборона руху на зазначеному відрізку діятиме до 7 грудня. У цей період проїзд автівок буде повністю обмежено, тому міська влада радить водіям заздалегідь планувати маршрути та використовувати об’їзні дороги.

