Робота для пенсіонерів у Києві дає змогу відчувати себе потрібним і мати непоганий заробіток, повідомляє Politeka.
Все більше літніх мешканців столиці шукають варіанти зайнятості, тож ми знайшли найактуальніші пропозиції на сайті work.ua.
Ринок праці зараз пропонує чимало можливостей. Є робота для пенсіонерів у Києві, що не потребує надзусиль і дає шанс офіційно працевлаштуватися з усіма соціальними гарантіями.
Наприклад, компанія Лаковер пропонує посаду на виробництві з оплатою від 30000 до 32000. Графік: з 7:00 до 19:00, без нічних змін, а вихідні плаваючі.
Працівникам забезпечують оплачувану відпустку та лікарняні. Завдання: виготовлення продукції, обслуговування обладнання і пакування готових матеріалів.
Не менш привабливим варіантом є вакансія в компанії Мебелька, де потрібні збиральники або монтажники корпусних меблів. Зарплата тут значно вища - від 42000 до 88000, залежно від досвіду та результатів.
Для людей з інших міст роботодавець надає житло у комфортних районах столиці і навіть комплексне харчування. Крім того, пропонують медичне страхування і можливість професійного розвитку.
Ще одна пропозиція стосується транспортної галузі. "Влад Транс" шукає водіїв вантажних автомобілів із категоріями С та СЕ. Оплата стартує від 35000 і може сягати 50000 гривень. Це стабільна робота для пенсіонерів у Києві, особливо для тих, хто має великий досвід за кермом.
Тут також пропонують офіційне працевлаштування, соціальні гарантії, зручний графік. Компанія має власну СТО, АЗС і автомийку.
Останні новини України:
Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання продуктів у Київській області: які саме товари стали дорожче.
Також Politeka повідомляла, Безкоштовне житло для ВПО у Київській області: як знайти прихисток через офіційні сервіси.
Як повідомляла Politeka, Грошова допомога для пенсіонерів у Київській області: щомісяця виплачуватимуть майже 1000 грн, як оформити.