Графік відключення світла в Київській області на 13 листопада торкнеться кількох населених пунктів, повідомляє Politeka.

Рокитнянська громада інформує про планові відключення електроенергії 13 листопада. За даними ДТЕК, роботи триватимуть з 08:30 до 18:30 і зачеплять кілька населених пунктів.

У місті Рокитне тимчасові перебої стосуватимуться вулиць Виноградна, Вокзальна, Дружби, Індустріальна, І. Франка, Козловського, Нечуя-Левицького, Київська, Панаса Мирного, Молодіжна, Набережна, Богдана Хмельницького, Червона Січ та Яблунева.

У Переяславі світло вимкнуть на Академіка Володимира Заболотного, Гімназійній, Замковій, Київській, Косогірній, Кріпосній, Мазепи Івана, Новій, Річній, Сікорського Михайла, Яровій, Княжий двір, Переяславської Ради площі, а також у провулках Кривий, Новий та Яровий.

Причина знеструмлень – профілактичні роботи для підвищення надійності мереж та запобігання аваріям. Жителям радять підготувати заряджені гаджети, ліхтарі та заздалегідь вимкнути чутливі прилади.

Графік відключення світла в Київській області на 13 листопада допоможе спланувати день та уникнути неприємних сюрпризів через тимчасові перебої з електропостачанням.

Щоб підготуватися до знеструмлень, заздалегідь зарядьте телефони, ноутбуки та інші гаджети, а також підготуйте ліхтарі або акумуляторні лампи. Вимкніть чутливі побутові прилади та холодильник, якщо електрика відсутня тривалий час. Запасіться водою, сплануйте важливі справи на час, коли мережа працює, і тримайте під рукою необхідні документи та медичні прилади.

