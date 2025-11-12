Графік відключення світла в Харківській області на 13 листопада допоможе спланувати день та уникнути незручностей через тимчасові перебої з електрикою.

Графік відключення світла в Харківській області на 13 листопада стосується Люботинської територіальної громади, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає Люботинська міська територіальна громада на своєму офіційному сайті.

Роботи проводяться з 09:00 до 16:09 у селах Горіхове, Гурине, Мищенки, Санжари, Манченки, Ударне та в місті Люботин.

У Горіховому електропостачання буде припинене на вулиці Успішна. У Гурине тимчасові перебої зачеплять Лісну, Лугова та Низову. Мищенки залишаться без струму на Франка та Широкій.

В Санжарах роботи торкнуться вулиць 60 років ВЛКСМ, Абрикосова, Благодатна, Спортивна та Павла Барчана, включно з провулками Благодатний і Павла Барчана. У Манченках відключення зачеплять Садову, Шевченка, Криву, Нагорну, Романтичну, Руслана Шимона, Торгову та провулки Квітки-Основ’яненка, Низовий, Покровський і Садовий.

В селах Ударне електропостачання тимчасово зникне на Дружби, Молодіжній, Стадіонній, Удар-й, Шкільній, а також у провулках Дружби, Ударний та Шкільний. У Люботині роботи проводяться на вулицях Досягнень, Ударна, Дунаєвського, Караванська, Л. Шевцової, Північна та у провулках Дунаєвського, Північний і Удар-й.

Причина відключень – технічне обслуговування мереж та заплановані роботи з модернізації обладнання. Жителям радять заздалегідь підготувати запас освітлення, заряджені гаджети та відключити чутливі прилади.

