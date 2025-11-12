Місцеві мешканці мають знати про введення нового графіка руху поїздів у Запорізькій області, тож розповідаємо деталі.

Новий графік руху поїздів у Запорізькій області запровадили через поточну безпекову ситуацію та необхідність адаптації маршрутів, повідомляє Politeka.

Про це проінформували на офіційній Фейсбук-сторінці регіональної філії "Придніпровська залізниця" АТ "Укрзалізниця". У дописі пасажирів просять уважно стежити за змінами, щоб уникнути незручностей у дорозі.

Новий графік руху поїздів у Запорізькій області стосується приміського №6536, який раніше курсував за маршрутом Запоріжжя-2 – Лозова. Однак, починаючи з 11 листопада, він змінив напрямок і тимчасово курсуватиме між станціями Запоріжжя-2 та Синельникове-1.

Ці зміни встановили на вевний період часу. Зокрема, 11, 12, 13, 14, 15, 16 і 17 листопада. У компанії пояснили, що в умовах підвищених ризиків важливо зберегти можливість безпечного та регулярного перевезення пасажирів.

Новий графік руху поїздів в області допомагає оптимізувати маршрути, щоб приміські електропоїзди могли й надалі перевозити людей, хоч і з деякими змінами.

Представники залізниці підкреслили, що оновлення розкладу має тимчасовий характер. Звичний режим курсування відновлять після стабілізації ситуації в регіоні.

Пасажирів закликають заздалегідь перевіряти інформацію про свій рейс, оскільки деякі зміни можуть стосуватися часу відправлення або зупинок.

Крім того, залізничники нагадали, що внаслідок бойових дій маршрути запорізьких електричок уже кілька разів обмежувалися. Пасажирів просять перед поїздкою перевіряти актуальну інформацію на офіційних сторінках "Укрзалізниці".

