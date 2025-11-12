Графік відключення газу на 13 листопада в Одесі охопить частину Пересипського району, повідомляє Politeka.

Про це інформують на офіційному сайті АТ "Одесагаз". Фахівці просять мешканців поставитися до ситуації з розумінням і дотримуватися правил безпеки під час проведення технічних робіт.

Графік відключення газу на 13 листопада в Одесі передбачає обмеження подачі блакитного палива у зв’язку з плановими ремонтами на мережах низького та високого тиску.

Роботи проходитимуть на ділянках, де необхідне оновлення інфраструктури, аби забезпечити стабільну роботу системи.

В Одесі постачання буде перекрито з 09:00 до 17:30 на вулиці Професора Каришковського, на відрізку від Балтської дороги до 7-ї Пересипської.

Без газопостачання також залишаться будинки на вулиці 7-а Пересипська (парна сторона від Професора Каришковського до 8-го Балтського провулку), а також у провулках 2-му, 3-му, 4-му, 5-му, 6-му, 7-му та 8-му Балтських.

Роботи проводить місцеве управління газового господарства. Окрім того, графік відключення газу на 13 листопада торкнеться й Красносілки, де фахівці виконують ремонт розподільчого газопроводу високого тиску.

Газопостачання тимчасово призупинили на вулицях Прилиманна, Набережна (за балкою), Шкільна, Ювілейна, Вчительська, Лісна, Перемоги, Куяльницька (Радгоспна) у будинках від 1 до 5, а також у провулку Перемоги. Ремонтні заходи почалися ще 11.11 і триватимуть до 13.11.

