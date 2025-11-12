Мешканцям слід бути готовими до тривалих незручностей, пов'язаних із графіком відключень газу у Дніпрі до 14 листопада.

Графік відключення газу до 14 листопада у Дніпрі означає кількаденне припинення подачі блакитного палива у різних районах міста, повідомляє Politeka.

Як проінформували на офіційному сайті місцевої філії Тов "Газорозподільні мережі України", графік відключення газу до 14 листопада у Дніпрі ввели через проведення планових ремонтних робіт.

Фахівці наголошують, що ці заходи необхідні для безпечної експлуатації систем і стабільного постачання в майбутньому.

Графік відключення газу до 14 листопада у Дніпрі, перш за все, охоплює мешканців Самарського району, де подачу палива припинено на період з 12.11 по 14.11. Обмеження пов’язані з технічним обслуговуванням мереж, які потребують перевірки та оновлення.

Тимчасові незручності торкнулися кількох вулиць, серед яких Археологічна, Бродницька, Гаванська, Набоківська, Піщана, Пономарчука, Радіальна, Староігренська, Херсонеська, Ярославни та провулок Івана Купали.

Фахівці пояснюють, що подачу блакитного палива відновлять лише після завершення технічних робіт, перевірки димових і вентиляційних каналів у будинках, а також після того, як мешканці допустять працівників усередину квартир для контролю безпеки.

Крім того, незручності стосуються і Покровської сільської громади. Там тимчасово зупинять газопостачання для 104 споживачів приватного сектору у зв’язку з проведенням газонебезпечних робіт.

Роботи триватимуть 13.11 з 08:30 до 16:00 та 14.11 з 08:30 до 15:30. У цей період усім мешканцям радять перекрити запірні пристрої перед газовими приладами і побутовими лічильниками, щоб уникнути можливих витоків.

