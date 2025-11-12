Міська влада просить водіїв бути уважними, заздалегідь планувати поїздки та враховувати обмеження руху транспорту в Києві.

У Києві тимчасово вводять обмеження руху транспорту, повідомляє Politeka.

Про це повідомили у КМДА з посиланням на комунальну корпорацію «Київавтодор».

Заборона діятиме у Шевченківському районі з 8 листопада до 8 грудня частково перекриють перехрестя вулиць Володимирської та Богдана Хмельницького.

Причина змін — проведення ремонтних робіт, спрямованих на усунення просідань дорожнього покриття. Роботи триватимуть протягом місяця, і щоб уникнути повного блокування, їх виконуватимуть поетапно.

Як зазначають дорожники, на окремих ділянках проїзд буде перекритий, проте інші смуги залишать відкритими для транспорту. Це дозволить зменшити затори та забезпечити переміщення громадських авто.

Міська влада просить водіїв бути уважними, заздалегідь планувати поїздки та враховувати обмеження руху транспорту в Києві під час ремонту в центральній частині міста.

Крім того, у Дніпровському районі Києва тимчасово змінили схему переміщення громадського транспорту. У комунальному підприємстві повідомили, що обмеження руху в Києві стосуватимуться лише однієї магістралі району.

Як пояснили в КП «Київпастранс», зміни пов’язані з проведенням продовольчого ярмарку на вулиці Івана Микитенка. Упродовж дня тут триватиме торгівля продукцією місцевих виробників, тож частину проїжджої частини тимчасово перекриють.

На час заходу запровадять оновлену схему руху автобусів №46 і №112. Вони курсуватимуть від станцій метро «Лівобережна» та «Лук’янівська» до вулиці Миколи Кибальчича за звичними маршрутами, після чого прямуватимуть вулицею Ірини Бекешкіної до транспортної розв’язки на перетині з Івана Микитенка.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання продуктів у Київській області: які саме товари стали дорожче.

Також Politeka повідомляла, Безкоштовне житло для ВПО у Київській області: як знайти прихисток через офіційні сервіси.