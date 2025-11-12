Детальний новий графік руху транспорту в Києві можна знайти на офіційних ресурсах “Київпастрансу” та міської адміністрації.

Новий графік руху транспорту в Києві може бути введено через планові та аварійні відключення електроенергії, передає Politeka.

Про це повідомили у Київській міській державній адміністрації.

Міський електротранспорт — трамваї, тролейбуси та фунікулер — працюватиме з урахуванням графіків знеструмлень. За словами представників “Київпастрансу”, маршрути та інтервали руху можуть тимчасово змінюватися залежно від навантаження на енергомережу.

Фахівці підприємства спільно з енергетиками здійснюють постійний моніторинг, аби забезпечити максимально стабільне сполучення в умовах обмеженого електропостачання.

Мешканців столиці просять заздалегідь перевіряти оновлення розкладу та планувати поїздки з урахуванням можливих перебоїв у роботі транспорту.

Актуальний новий графік переміщення транспорту в Києві можна знайти на офіційних ресурсах “Київпастрансу” та міської адміністрації.

Крім того, у столиці запроваджують обмеження руху транспорту на перехресті вулиць Володимирської та Богдана Хмельницького в Шевченківському районі. З 8 листопада до 8 грудня на цій ділянці триватимуть ремонтні роботи, спрямовані на усунення просідань дорожнього покриття.

Як повідомили у комунальних службах, роботи виконуватимуть поетапно, аби зменшити затори та незручності для учасників руху. Частину смуг тимчасово перекриють, а інші залишать відкритими для проїзду, щоб не зупиняти транспортний потік повністю.

Фахівці зазначили, що інтенсивність курсування автотранспорту на цьому перехресті є однією з найвищих у центрі міста Києва.

Останні новини України:

Як повідомляла Politeka, гуманітарна допомога для пенсіонерів: українцям готові надати безкоштовні послуги, які саме

Також Politeka писала про виплати для ВПО: хто і яку допомогу може отримати

Нагадаємо, що Politeka згадувала і про безкоштовне житло для переселенців: хто має право