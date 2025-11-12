Робота для пенсіонерів у Кривому Розі дозволяє зберігати соціальну активність та хороший дохід, тож розповідаємо про доступні варіанти.

Люди із різним рівнем фізичної підготовки можуть знайти роботу для пенсіонерів у Кривому Розі, повідомдяє Politeka.

Як видно із оголошень на платформі work.ua, робота для пенсіонерів у Кривому Розі дозволяє поєднувати соціальну активність із можливістю заробітку, освоювати нові навички та працювати у дружньому колективі.

Серед актуальних пропозицій варто звернути увагу на посаду молодшого оператора або заправника АЗС із зарплатою 12 500, плюс чайові.

Ця робота для пенсіонерів у Кривому Розі включає заправку автомобілів, консультування клієнтів щодо пального та супутніх товарів, а також підтримку чистоти на території АЗК.

Роботодавець гарантує офіційне працевлаштування з першого дня, своєчасну зарплату, оплату відпустки та лікарняних, безкоштовне медичне страхування і дружню атмосферу на робочому місці.

Ще одна цікава посада - формувальник тіста на виробництві хлібобулочних виробів із зарплатою від 18 000 до 24 000. Тут надають безкоштовний транспорт і харчування на виробництві. Досвід не обов’язковий, головне бажання навчатися.

Ще одне непогане місце для літніх людей – вакансія листоноші в «Укрпошті» з зарплатою 8 300 гривень, плюс індивідуальна премія. Основні обов’язки включають рознесення посилок, газет та листів, доставку пенсій та грошових переказів, а також супутніх товарів, таких як продукти чи ліки.

Кандидат повинен бути організованим, пунктуальним, щирим і доброзичливим до людей. Роботодавець пропонує офіційне працевлаштування, стабільну зарплату, премії за виконання планових показників та можливості професійного розвитку і кар’єрного зростання.

