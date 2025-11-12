Місцевих мешканців просять врахувати графік відключення світла в Полтавській області на 13 листопада при плануванні робочого дня.

Графік відключення світла в Полтавській області на 13 листопада охоплює кілька населених пунктів, включно з Чорнухами, Вороньками, Загребеллям, Лісовою Слобідкою, Мелехами, Пізниками, Постав-Мукою та Сухоносівкою, повідомляє Politeka.

Таку інформацію публікують на сайті Чорнухинської територіальної громади.

Так, у селі Вороньки планують відключити електропостачання з 8:00 до 16:30 за адресами: вул. Бригадна, Буденна, Господарська, Захисників Батьківщини, Кооперативна, Косенкове, Лісова, Очакова, Перелета, Перемоги, Садова, Сергія Сердюки, Січкаря, Соборна та Турянівська. У селі Загребелля знеструмлення торкнеться вулиць Надрічанська, Перемоги та провулку Солончанський.

У Лісовій Слобідці тимчасові перерви будуть на вул. Кільцева, Підгірська та Хутірська, а в Мелехах — на Охріменка, Січкаря, Центральній, Солончанській, Сухоносівка, Хрестулиця та провулках Хуторок і Убогий. У Пізниках знеструмлення передбачене на вул. В.І. Тупікова, у Постав-Муці — на Підгірській, Плавківській, Центральній та Будівській. У Сухоносівці тимчасово не буде електроенергії на Садовій, Соляниківській та Центральній.

У смт Чорнухи роботи відбудуться на вул. Б.Хмельницького, Загорянська, Котляревського, Мележика та прилеглих провулках. Причиною знеструмлень є виконання ремонтних та технічних робіт, передбачених Інвестиційною програмою обленерго.

Місцевих мешканців просять врахувати графік відключення світла в Полтавській області на 13 листопада при плануванні робочого дня та підготуватися до обмежень електропостачання.

