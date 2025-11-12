Визначення потенційних отримувачів грошової допомоги для ВПО в Запорізькій області здійснюватиметься за низкою критеріїв.

Грошова допомога для ВПО в Запорізькій області розкрахована на жителів декількох громад, виплата надається благодійним фондом «Помагаєм», пише Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленні організації на сторінці в Фейсбук.

Грошова допомога для ВПО в Запорізькій області реалізується у Вільнянській міській та Новомиколаївській селищній територіальних громадах. У межах ініціативи планується надати фінансову підтримку 462 родинам для покриття витрат на комунальні послуги з опалення.

Реєстрація для участі у програмі триватиме до 28 листопада 2025 року. Кандидати на отримання допомоги запрошуються безпосередньо місцевою адміністрацією. Списки домогосподарств, які можуть брати участь у програмі, вже сформовані адміністрацією громад. Водночас слід зазначити, що проходження реєстрації не гарантує автоматичного включення до списку отримувачів фінансової підтримки.

Визначення потенційних отримувачів допомоги здійснюватиметься за низкою критеріїв.

Перш за все, пріоритет надаватиметься домогосподарствам зі статусами опікунських сімей, сімей всиновлювачів, прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу, а також багатодітним родинам.

Додаткову увагу приділять сім’ям, у яких пошкоджене житло внаслідок обстрілів — за умови наявності акту фіксації пошкоджень майна за останні шість місяців.

Кандидатами також можуть стати сім’ї, у яких є дитина до трьох років, люди з інвалідністю, особи з тяжкими або хронічними захворюваннями (за наявності медичних документів), громадяни віком 60 років і старші, а також родини зі статусом внутрішньо переміщених осіб.

Відбір отримувачів грошової допомоги для ВПО в Запорізькій області проводитиметься на основі складу, статусу та доходу домогосподарства. Максимальний середньомісячний дохід на одну особу не повинен перевищувати 8 500 гривень.

Слід зауважити, що сім’ї, які вже отримували грошову допомогу на сплату комунальних послуг з опалення протягом останніх шести місяців, не можуть брати участь у новому етапі програми.

