Грошова допомога для ВПО в Запорізькій області розкрахована на жителів декількох громад, виплата надається благодійним фондом «Помагаєм», пише Politeka.net.
Про це йдеться в повідомленні організації на сторінці в Фейсбук.
Грошова допомога для ВПО в Запорізькій області реалізується у Вільнянській міській та Новомиколаївській селищній територіальних громадах. У межах ініціативи планується надати фінансову підтримку 462 родинам для покриття витрат на комунальні послуги з опалення.
Реєстрація для участі у програмі триватиме до 28 листопада 2025 року. Кандидати на отримання допомоги запрошуються безпосередньо місцевою адміністрацією. Списки домогосподарств, які можуть брати участь у програмі, вже сформовані адміністрацією громад. Водночас слід зазначити, що проходження реєстрації не гарантує автоматичного включення до списку отримувачів фінансової підтримки.
Визначення потенційних отримувачів допомоги здійснюватиметься за низкою критеріїв.
- Перш за все, пріоритет надаватиметься домогосподарствам зі статусами опікунських сімей, сімей всиновлювачів, прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу, а також багатодітним родинам.
- Додаткову увагу приділять сім’ям, у яких пошкоджене житло внаслідок обстрілів — за умови наявності акту фіксації пошкоджень майна за останні шість місяців.
- Кандидатами також можуть стати сім’ї, у яких є дитина до трьох років, люди з інвалідністю, особи з тяжкими або хронічними захворюваннями (за наявності медичних документів), громадяни віком 60 років і старші, а також родини зі статусом внутрішньо переміщених осіб.
Відбір отримувачів грошової допомоги для ВПО в Запорізькій області проводитиметься на основі складу, статусу та доходу домогосподарства. Максимальний середньомісячний дохід на одну особу не повинен перевищувати 8 500 гривень.
Слід зауважити, що сім’ї, які вже отримували грошову допомогу на сплату комунальних послуг з опалення протягом останніх шести місяців, не можуть брати участь у новому етапі програми.
Останні новини України:
Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання продуктів у Запоріжжі: які базові товари злетіли у вартості.
Також Politeka повідомляла, Початок опалювального сезону 2025 року у Запоріжжі: коли запрацюють батареї у будинках.
Як повідомляла Politeka, Дефіцит продуктів у Запоріжжі: як зміняться ціни на базовий товар.