Грошова допомога для ВПО у Кривому Розі спрямована не лише на внутрішньо переміщені особи, а й на мешканців міста.

Грошова допомога для ВПО у Кривому Розі надається благодійним фондом "Карітас", проте лише при дотриманні певних умов, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленні організації в Фейсбук.

Благодійна організація «Карітас Кривий Ріг», за підтримки Caritas Norge та фінансування уряду Норвегії, продовжує реєстрацію на отримання підтримки. Грошова допомога для ВПО у Кривому Розі надається у вигляді спеціальних ваучерів (сертифікатів) для придбання товарів гігієни в мережі магазинів АТБ.

Грошова допомога для ВПО у Кривому Розі спрямована не лише на внутрішньо переміщені особи, а й на мешканців міста Кривий Ріг. Зокрема программа передбачає підтримку для внутрішньо переміщених осіб та місцевих жителів, житло яких постраждало внаслідок воєнних дій.

Перевага у наданні підтримки надається родинам, які належать до таких категорій: сім’ї з неповнолітніми дітьми з інвалідністю та самотні матері, батьки або опікуни неповнолітніх дітей.

Для підтвердження статусу самотньої матері, батька або опікуна необхідно надати один із таких документів: рішення суду про розлучення з особою, зазначеною у свідоцтві про народження дитини, свідоцтво про смерть одного з батьків або витяг 135 з відділу РАЦС.

Детальну інформацію щодо умов участі у програмі можна отримати за телефоном, вказаним у повідомленні організації з 10:00 до 16:00 у будні дні з понеділка по п’ятницю. Програма покликана забезпечити доступ до базових засобів гігієни для найбільш вразливих груп населення та надати їм необхідну підтримку у складних життєвих обставинах.

