Деякі місцеві жителі вже відчули подорожчання проїзду у Рівненській області, а на інших ще чекає удар по гаманцю.

Подорожчання проїзду в Рівненській області стосується більшості міжміських маршрутів, повідомляє Politeka.

Подорожчання проїзду в області стало вимушеним кроком, про що проінформував заступник начальника управління інфраструктури та промисловості Рівненської ОВА Віталій Харковець.

За його словами, перевізники зверталися з проханням про коригування розцінок ще влітку, однак влада відкладала це рішення, намагаючись зберегти нижчу вартість квитків якомога довше.

Перевізники заявляють, що змушені підвищувати тарифи через загальне зростання витрат на утримання транспорту. Отже, від 11 листопада на маршрутах у Рівненському районі та в напрямку Костополя діють нові розцінки.

Найближчими днями очікується подорожчання прохзду в нашій області на лініях, що сполучають Рівне з Млиновом. А протягом тижня підняття вартості квитків зачепить і решту популярних напрямків.

Жителі вже відзначають перші зміни. Вартість поїздки зі Здолбунова до Рівного зросла з 30 до 40 гривень. Поїздка із залізничного вокзалу Рівного до Тучина, яка раніше коштувала 70, тепер обходиться у 80.

Перевізники пояснюють, що без цього кроку було б складно підтримувати технічний стан автобусів та забезпечувати стабільність руху.

Більшість транспортних компаній зізнається, що ситуація напружена. Вони стикаються з постійним зростанням цін на пальне, ремонти та страхування, що робить старі тарифи економічно невигідними.

Тож місцевим мешканцям, схоже, залишається тільки звикати до більших витрат на транспорт.

Джерело

Останні новини України:

Також Politeka писала, Подорожчання проїзду у Рівному: оновлені тарифи вже діють у місті, всі подробиці

Як повідомляла Politeka, Підвищення тарифів на світло у Рівненській області: важливе оголошення