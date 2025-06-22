Безкоштовні продукти для пенсіонерів у Харківській області є не лише матеріальною допомогою, а й свідченням міжнародної солідарності та турботи про людей.

Безкоштовні продукти для пенсіонерів у Харківській області надає благодійна організація Карітас-Спес Україна в межах гуманітарного проєкту, спрямованого на підтримку найбільш вразливих верств населення, повідомляє Politeka.

Проєкт реалізується за підтримки Caritas Slovenia та Міністерства закордонних і європейських справ Словенії, охоплює сільські громади регіону й тривав із липня по жовтень 2023 року.

Головна мета ініціативи — полегшити доступ до продуктів харчування та засобів гігієни для літніх людей, малозабезпечених та інших потребуючих категорій.

Загалом проєкт охопив 3660 унікальних бенефіціарів, які отримали торгові ваучери на товари першої необхідності. Ще 464 домогосподарства отримали гуманітарні продуктові та гігієнічні набори.

Кожне домогосподарство має змогу три місяці поспіль отримувати гуманітарну допомогу, що включає:

1 392 набори основних продуктів харчування;

1 392 гігієнічні набори;

3 660 продуктових ваучерів;

3 660 ваучерів на засоби гігієни.

Ці заходи забезпечують базові потреби тисяч мешканців Харківської області, особливо пенсіонерів, які часто не мають змоги самостійно придбати навіть найнеобхідніше. Ваучери дозволяють людям купувати товари у вибраних торговельних точках, що дає змогу враховувати індивідуальні потреби сімей.

Такі ініціативи мають величезне значення для підтримки соціальної стабільності у громадах, які постраждали внаслідок повномасштабного вторгнення РФ.

Безкоштовні продукти для пенсіонерів у Харківській області — це не лише матеріальна допомога, а й свідчення міжнародної солідарності та турботи про людей, які сьогодні потребують підтримки найбільше.

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