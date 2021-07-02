У Харківській області чоловік загинув на рибалці
Про це повідомили в оперативному зведенні Харківської облдержадміністрації.
Інцидент стався в смт Орілька Лозівського району 30 Червня загинув чоловік.
Вдень чоловік був на рибалці, ловив рибу він з човна.
"Тіло 65 - річного чоловіка підняли з води о 23:15", - йдеться в повідомленні.
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Обставини трагедії з'ясовуються.
Нагадаємо, на харківських пляжах виявлена кишкова паличка
Два харківських пляжі не відповідають гігієнічним вимогам.
Про це повідомили в ДУ "Харківський обласний центр контролю і профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я".
У воді Безлюдівського і Петренківського водойм вміст лактозопозитивних кишкових паличок (9500 і 6200 відповідно при нормі не більше 5000 на літр) перевищує нормативні значення.
Це вказує на ймовірну наявність у воді збудників кишкових інфекційних захворювань.
Лікарі не рекомендують купатися в зазначених водоймах.
До слова, 13-річна дівчинка загинула, рятуючи життя подруги: "зникла у воді"
Як повідомляла Politeka раніше, тіло юної харків'янки дістали з водойми: Не могли знайти через каламутне дно.
Крім того Politeka писала, про те, що трагедія сталася з 4-річною дитиною на пляжі Харкова: був з бабусею і мамою.