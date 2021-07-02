У Харківській області чоловік загинув на рибалці

Про це повідомили в оперативному зведенні Харківської облдержадміністрації.

Інцидент стався в смт Орілька Лозівського району 30 Червня загинув чоловік.

Вдень чоловік був на рибалці, ловив рибу він з човна.

"Тіло 65 - річного чоловіка підняли з води о 23:15", - йдеться в повідомленні.

Обставини трагедії з'ясовуються.

Нагадаємо, на харківських пляжах виявлена кишкова паличка

Два харківських пляжі не відповідають гігієнічним вимогам.

Про це повідомили в ДУ "Харківський обласний центр контролю і профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я".

У воді Безлюдівського і Петренківського водойм вміст лактозопозитивних кишкових паличок (9500 і 6200 відповідно при нормі не більше 5000 на літр) перевищує нормативні значення.

Це вказує на ймовірну наявність у воді збудників кишкових інфекційних захворювань.

Лікарі не рекомендують купатися в зазначених водоймах.

До слова, 13-річна дівчинка загинула, рятуючи життя подруги: "зникла у воді"

Як повідомляла Politeka раніше, тіло юної харків'янки дістали з водойми: Не могли знайти через каламутне дно.

Крім того Politeka писала, про те, що трагедія сталася з 4-річною дитиною на пляжі Харкова: був з бабусею і мамою.