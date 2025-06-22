Бесплатные продукты для пенсионеров в Харьковской области предоставляет благотворительная организация Каритас-Спес Украина в рамках гуманитарного проекта, направленного на поддержку наиболее уязвимых слоев населения, сообщает Politeka.

Проект реализуется при поддержке Caritas Slovenia и Министерства иностранных и европейских дел Словении , охватывает сельские общины региона .

Главная цель инициативы — облегчить доступ к продуктам питания и средствам гигиены для пожилых, малообеспеченных и других нуждающихся категорий.

Всего проект охватил 3660 уникальных бенефициаров , получивших торговые ваучеры на товары первой необходимости. Еще 464 домохозяйства получили гуманитарные продуктовые и гигиенические наборы .

Каждое домохозяйство может три месяца подряд получать гуманитарную помощь , включающую:

  • 1392 набора основных продуктов питания;

  • 1 392 гигиенических набора;

  • 3660 продуктовых ваучеров;

  • 3660 ваучеров на средства гигиены.

деньги

Эти мероприятия обеспечивают базовые потребности тысяч жителей Харьковской области, особенно пенсионеров, которые часто не могут самостоятельно приобрести даже самое необходимое. Ваучеры позволяют людям покупать товары в выбранных торговых точках, что позволяет учитывать индивидуальные потребности семей.

Такие инициативы имеют огромное значение для поддержания социальной стабильности в общинах, пострадавших в результате полномасштабного вторжения РФ.

Бесплатные продукты для пенсионеров в Харьковской области — это не только материальная помощь, но и свидетельство международной солидарности и заботы о людях, которые сегодня нуждаются в большей поддержке.

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