Бесплатные продукты для пенсионеров в Харьковской области являются не только материальной помощью, но и свидетельством международной солидарности и заботы о людях.

Бесплатные продукты для пенсионеров в Харьковской области предоставляет благотворительная организация Каритас-Спес Украина в рамках гуманитарного проекта, направленного на поддержку наиболее уязвимых слоев населения, сообщает Politeka.

Проект реализуется при поддержке Caritas Slovenia и Министерства иностранных и европейских дел Словении , охватывает сельские общины региона .

Главная цель инициативы — облегчить доступ к продуктам питания и средствам гигиены для пожилых, малообеспеченных и других нуждающихся категорий.

Всего проект охватил 3660 уникальных бенефициаров , получивших торговые ваучеры на товары первой необходимости. Еще 464 домохозяйства получили гуманитарные продуктовые и гигиенические наборы .

Каждое домохозяйство может три месяца подряд получать гуманитарную помощь , включающую:

1392 набора основных продуктов питания;

1 392 гигиенических набора;

3660 продуктовых ваучеров;

3660 ваучеров на средства гигиены.

Эти мероприятия обеспечивают базовые потребности тысяч жителей Харьковской области, особенно пенсионеров, которые часто не могут самостоятельно приобрести даже самое необходимое. Ваучеры позволяют людям покупать товары в выбранных торговых точках, что позволяет учитывать индивидуальные потребности семей.

Такие инициативы имеют огромное значение для поддержания социальной стабильности в общинах, пострадавших в результате полномасштабного вторжения РФ.

Бесплатные продукты для пенсионеров в Харьковской области — это не только материальная помощь, но и свидетельство международной солидарности и заботы о людях, которые сегодня нуждаются в большей поддержке.

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