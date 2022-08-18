В трехэтажный жилой дом в Харькове на Салтовке оккупанты попали ракетой, предварительно – «Искандером».

Об этом, как пишет Politeka.net, сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

По его словам, масштабы разрушения – ужасающие. Также он сообщил, что количество жертв возросло.

«7 человек погибли. 16 – ранены, среди них – 11-летний ребенок. Один мужчина находится в тяжелом состоянии, другие госпитализированы – в среднем состоянии», - сказал Синегубов.

Поисковые работы продолжаются.

«Россияне жестоко и целенаправленно попали по гражданским. А теперь в своих так называемых «СМИ» распространяют очередные фейки о «военных объектах». Ни одного военного объекта. Исключительно гражданские – среди которых пенсионеры и дети. Это настоящий терроризм, на который способны только нелюди!», - сообщил Синегубов.

Напомним, сначала сообщалось о трех погибших, впоследствии количество жертв возросло до шести.

«Ракетный удар… По общежитию… Здание полностью разрушено. Точное количество погибших и раненых устанавливаем. Подлый и циничный удар по гражданским, не имеющий никакого оправдания и демонстрирующий бессилие агрессора. Не простим, отомстим», - прокомментировал ракетный удар из со стороны россиян президент Украины Владимир Зеленский.

Позже советница главы Харьковского облсовета Наталья Попова сообщила, что среди пострадавших жителей – глухонемые. Люди, физически не могут услышать сигнал тревоги.

«Они же не могут отозваться при объявлении тишины спасателям», - сообщила Попопа, добавив, что россияне будут гореть в аду.

Тем временем в Харькове снова гремят взрывы – утром 18 августа оккупанты нанесли новый удар по городу.

«После ракетного удара в Слободском районе Харькова получили ранения 5 человек», – сообщил Синегубов.

Среди пострадавших – ребенок.

Напомним, аналитики Института изучения войны сообщили, изменились ли глобальные планы Кремля по Украине.

Также сообщалось, что замечены признаки контрнаступления ВСУ.

Кроме того, Politeka.net писала, что штаб россиян превратился в кучу мусора – видео.