Об этом, как пишет Politeka.net, сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.
По его словам, масштабы разрушения – ужасающие. Также он сообщил, что количество жертв возросло.
«7 человек погибли. 16 – ранены, среди них – 11-летний ребенок. Один мужчина находится в тяжелом состоянии, другие госпитализированы – в среднем состоянии», - сказал Синегубов.
Поисковые работы продолжаются.
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«Россияне жестоко и целенаправленно попали по гражданским. А теперь в своих так называемых «СМИ» распространяют очередные фейки о «военных объектах». Ни одного военного объекта. Исключительно гражданские – среди которых пенсионеры и дети. Это настоящий терроризм, на который способны только нелюди!», - сообщил Синегубов.
Напомним, сначала сообщалось о трех погибших, впоследствии количество жертв возросло до шести.
«Ракетный удар… По общежитию… Здание полностью разрушено. Точное количество погибших и раненых устанавливаем. Подлый и циничный удар по гражданским, не имеющий никакого оправдания и демонстрирующий бессилие агрессора. Не простим, отомстим», - прокомментировал ракетный удар из со стороны россиян президент Украины Владимир Зеленский.
Позже советница главы Харьковского облсовета Наталья Попова сообщила, что среди пострадавших жителей – глухонемые. Люди, физически не могут услышать сигнал тревоги.
«Они же не могут отозваться при объявлении тишины спасателям», - сообщила Попопа, добавив, что россияне будут гореть в аду.
Тем временем в Харькове снова гремят взрывы – утром 18 августа оккупанты нанесли новый удар по городу.
«После ракетного удара в Слободском районе Харькова получили ранения 5 человек», – сообщил Синегубов.
Среди пострадавших – ребенок.
Напомним, аналитики Института изучения войны сообщили, изменились ли глобальные планы Кремля по Украине.
Также сообщалось, что замечены признаки контрнаступления ВСУ.
Кроме того, Politeka.net писала, что штаб россиян превратился в кучу мусора – видео.