Сотрудники Службы безопасности и подразделения "Альфа" арестовали любителя "русского мира" в Богодуховском районе Харьковской области. Мужчина через соцсети распространял материалы, в которых оправдывал вооруженную агрессию россии в Украине и признавал ее правомерной. Об этом сообщили в харьковской СБУ.

Как показал обыск дома коллаборанта, он буквально готовился российских "асвабадителей", даже обзавелся паспортом рф. При этом свой украинский паспорт сдавать не стал, а ведь у нас в стране двойное гражданство запрещено. Помимо российского паспорта, дома у любителя "русского мира" обнаружилось много чего – и российский триколор, и огнестрельное оружие, и запрещенная в Украине символика.

"Гражданину сообщили о подозрении по ч.1 ст.263 ("незаконное обращение с оружием") и ч.2 ст.436-2 ("оправдание, признание правомерной вооруженной агрессии российской федерации против Украины") Уголовного кодекса Украины. В данный момент он любит рф в СИЗО", - говорится в сообщении СБУ.

Напомним, Рф усиливает войска и концентрирует технику в Крыму: эксперт назвал варианты действий путина.

Как сообщала Politeka, Ситуация изменилась: министр Кулеба заговорил о полном освобождении Украины.

Также Politeka писала, что В рф выгорает дотла природный заповедник, тушить пожар некому: появилось видео.